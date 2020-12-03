Моторостроители Башкирии участвуют как партнёры в создании НОЦ
Огромный запрос на инновации, на инновационную продукцию и технологии привел ОДК-УМПО к участию в создании НОЦ в Башкирии, сообщил управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.
«Я жду постановление Правительства РФ, в котором будет утверждено решение о создании НОЦ. Мы — ОДК-УМПО, Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха и сам Ростех — принимали и принимаем участие в создании НОЦ в качестве партнёров. Это обсуждалось на всех уровнях и было поддержано со стороны Ростеха, ОДК и, конечно же, предприятий, которые здесь находятся. НОЦ нужен, потому что есть высокий спрос на инновации, инновационную продукцию и новые технологии, которые необходимо разрабатывать, поскольку мы являемся высокотехнологичным предприятием. Перед нами стоят задачи по созданию новых видов продукции как по нашей основной тематике (двигателестроение для боевой авиации), так и по наземной — в первую очередь, для предприятий, транспортирующих газ. Мы поддерживаем создание НОЦ и будем принимать в этом непосредственное участие», — сказал Семивеличенко.
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Моторостроители Башкирии участвуют как партнёры в создании НОЦ
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