Моторостроители Башкирии участвуют как партнёры в создании НОЦ

Огромный запрос на инновации, на инновационную продукцию и технологии привел ОДК-УМПО к участию в создании НОЦ в Башкирии, сообщил управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

ИА «Башинформ»

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