Фото: Олег Яровиков Александр Сидякин: НОЦ поможет увеличить ВРП Башкирии до 2 трлн рублей Фото: Олег Яровиков

Проект создания Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе, который победил в правительственном конкурсе на получение федерального статуса и, соответственно, финансирования, выдержал жесточайшую конкуренцию среди регионов России, заявил «Башинформу» Руководитель Администрации Главы РБ Александр Сидякин.

«Заявились более 20 регионов, там были проекты и из Санкт-Петербурга, Ростова и наших соседей. Победители — это три межрегиональных НОЦа, в составе которых несколько регионов. И два региона были представлены самостоятельными центрами — это мы и Тула. Это было очень непростое решение и комиссия была сформирована таким образом, чтобы быть равноудаленной», — рассказал Сидякин.

НОЦ — это в целом не про науку, это про формирование экосистемы, системы отношений между реальным сектором экономики, научными организациями и теми, кто строит образовательный процесс.

«Результатом деятельности НОЦ в 2024 году станет большое количество коммерциализации инновационных разработок. Это будет своего рода индикатором успеха. И важно, чтобы мы через 5 лет, когда будем отчитываться по НОЦу, понимали, что у нас экспорт науки увеличился в три раза, экспорт образования увеличился в два раза. Вот это наши расчетные показатели, к которым мы должны прийти», — уточнил Сидякин.

НОЦ объединяет все вузы республики, все научные и академические структуры (УФИЦ РАН, Академия наук РБ) и бизнес, а также крупных игроков, которые работают на территории Башкирии — «Башнефть», Интер РАО, «Ростех», УГМК и другие холдинги, которые заинтересованы, чтобы через науку добиваться большей капитализации своей операционной деятельности, стоимости товаров и услуг. Ещё один участник НОЦа — это «Сколтех».

«По “Сколтеху” — это эксклюзивная история, потому что сколковский институт науки и технологии — самый молодой и при этом самый крутой с точки зрения технологического уклада университет. Там преподавание на английском, там 50 человек на место конкурс, там работают преподаватели из разных мировых университетов. Они долго выбирали между регионами, выбрали нас и это, конечно, дает нам возможность использовать их научные лаборатории, их потенциал для того, чтобы наши ученые могли ездить туда для укрепления магистерского статуса, как и аспиранты, профессора будут приезжать оттуда к нам. Это позволит получить синергию от сотрудничества лабораторий наших университетов, даст толчок в строительстве университетского кампуса и в конечном итоге — это совершенно новый взгляд всей научно-образовательной общественности на то, какое место оно занимает в республике», — сказал Сидякин.

Кроме того, НОЦ может рассматриваться как точка притяжения венчурных инвестиций и фабрика стартапов, которые в дальнейшем могут подтолкнуть развитие экономики республики.

«В конечном счете, задача увеличения ВРП с 1,7 триллиона до 2 триллионов рублей в год — это тоже часть НОЦа, потому что инновационная экономика позволит создать новые точки роста. Бюджет наш зависит от углеводородной составляющей, а инновации — это возможность диверсификации доходов экономики в целом», — подытожил Александр Сидякин.