Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.61 ↓

EUR 91.30 ↑

3 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Ростелеком. Лицей» открыл бесплатный доступ к материалам школьной программы

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов.

«Учебник» доступен бесплатно и без регистрации. Настоящая библиотека знаний школьника теперь всегда под рукой.

В новом разделе представлены обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5–11 классы, а также подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике и русскому языку.

В дополнение к школьной программе выложена теоретическая часть развивающих курсов по маркетингу, ментальной арифметике, робототехнике, интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну и другим познавательным темам. «Учебник» будет пополняться новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Процесс обучения в «Лицее» стал еще комфортнее благодаря новому разделу «Избранное». Понравившиеся уроки можно сохранять в одном разделе и возвращаться к их изучению в любое время в один клик.

«Лицей» — это образовательная онлайн-платформа «Ростелекома», которая объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Уроки разработаны преподавателями из ведущих вузов России в соответствии со ФГОС.

К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы. Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика. «Лицей» помогает закрыть пробелы в знаниях и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В разделе «Развивающие курсы» собраны курсы по профориентации, обучающие мультфильмы, тренажеры на развитие мышления и многое другое.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

Ирина Зимина
Теги: Ростелеком, образование, курсы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Школьники Башкирии с 7 декабря возвращаются к очному режиму учебы
С понедельника, 7 декабря, во всех школах республики возобновляется очное обучение. Информированный источник в администрации главы Башкортостана сообщил
В Уфе ребенок застрял головой в сиденье для унитаза
В Информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 1 декабря за помощью спасателей обратилась женщина. Она сообщила, что ее пятилетняя дочка надела на голов
«Вымыла нож и укрыла одеялом» - подробности убийства зятя тещей в Стерлитамаке
В Стерлитамакском районе Башкирии теща зарезала зятя, после чего вымыла нож, укрыла тело одеялом и стала дожидаться дочери. Шокирующие подробности сообща
В Башкирии решили, как праздновать Новый год в условиях пандемии
В Башкортостане 2 декабря приняли ряд решений о праздновании Нового, 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Глава республики Радий Хабиров поручил у
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть