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МЧС разработало мобильное приложение, способное помочь в чрезвычайных ситуациях

ОБЩЕСТВО

МЧС России разработано мобильное приложение – личный помощник при чрезвычайных ситуациях. Приложение поможет сориентироваться и найти информацию о действиях при ЧС и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

Тестовая версия включает в себя рубрики с полезной информацией и интерактивы: «Что делать?», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения подробной информации пользователь может оперативно перейти на страницу официального интернет – портала МЧС России.

Скачать мобильное приложение можно на официальном сайте МЧС и по ссылкам:

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security&hl=ru;

App Store – https://apps.apple.com/app

Сергей Николаев
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