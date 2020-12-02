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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За два года в Башкирии ликвидировали почти 1000 несанкционированных свалок

ОБЩЕСТВО

В 2020 году в Башкирии было ликвидировано 370 несанкционированных свалок общей площадью 229 гектар, в прошлом году — 604 свалки общей площадью 300 га, а всего за два года — почти 1000 мест незаконного размещения мусора. Отметим, что в рамках проекта «Чистая страна» до конца 2024 года предусмотрена ликвидация всех недействующих и бесхозных свалок.

По данным Минэкологии РБ, в этом году из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок в черте городов (Давлеканово, Благовещенск, Сибай, Стерлитамак, Кумертау, Баймак) и свалки промышленных отходов «Михайловская» было выделено 77,8 млн рублей. До конца 2020 года прогнозируется освоение только 17,76 млн рублей или 23% выделенных средств. Причиной стало затянутое исполнение администрациями районов и городов процедуры межевания и кадастрирования участков (непредставление утвержденных генпланов). Это привело к срыву исполнения сроков по контрактам, невозможности подачи документов на госэкспертизу и только частичному освоению бюджетного финансирования.

Сергей Николаев
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