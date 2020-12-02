Фото: Ксения Калинина В Стерлитамаке около 40 подростков нарушили запрет на посещение ТЦ без родителей Фото: Ксения Калинина

В Стерлитамаке комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав продолжает работу по соблюдению запрета на посещение подростками торговых центров без сопровождения взрослых. Запрет начал действовать с 9 ноября согласно внесенным изменениям в указ Главы Башкирии о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

По информации администрации города, с 10 по 29 ноября в городе прошло 15 рейдов по торгово-развлекательным центрам. По итогам рейдов, инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД составили 38 административных протоколов в отношении несовершеннолетних и два в отношении родителей подростков, нарушивших Указ Главы РБ.

«Все составленные протоколы внесены для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности. Административное наказание назначается в виде предупреждения или штрафа от тысячи до 30 тысяч рублей», — говорится в информации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.