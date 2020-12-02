Назван лучший повар Башкирии

Лучшим поваром Башкирии на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» признан бренд шеф-повар группы компаний «Отдых» Юрий Тарасов.

Конкурс на звание лучшего повара республики состоялся на площадке Уфимского колледжа отраслевых технологий.

«Работа шеф-повара – это не только тяжелый труд, но и креатив и творчество, — констатировал глава Министерства торговли и услуг Алексей Гусев. — Здесь, наверно, не только нужно этому научиться, с этим чувством нужно еще и родиться».

Конкурсная программа включала в себя отборочный этап — «домашнее задание» и финал — «черный ящик».

«В подготовке «домашнего задания» было заложено два блюда – холодная закуска из рыбы и горячее блюдо из баранины и айвы. Каждое блюдо необходимо было представить в трех подачах. В ходе конкурса команда жюри пересмотрела регламент и для более точного подхода к оценке лучших дала шанс каждому участвовать в номинации «черный ящик»», — рассказали в пресс-службе Минторга Башкирии.

Всем конкурсантам были предоставлены обязательные продукты для создания блюда: утиная грудка, брокколи, морковь, апельсин, корень имбиря. За 40 минут нужно было приготовить одно горячее блюдо в двух подачах.

«Конкурс показал, как работают в одинаковых условиях повара на площадке, их умение сконцентрировать весь свой багаж знаний для создания конкурсного блюда, — добавили в ведомстве. — Победителем конкурса стал бренд шеф-повар группы компаний «Отдых» Юрий Тарасов. На втором месте — шеф-повар ресторана «Цех» Илья Сухов, на третьем — шеф-повар ресторана «Monaco» Максим Лазарев».