Фото: Валерий Шахов В Уфе сбежавшего из дома шестилетнего мальчика нашел студент Фото: Валерий Шахов

Шестилетний мальчик сбежал из дома в посёлке Михайловка под Уфой вечером 28 ноября. Мама, обнаружив пропажу, стала искать ребёнка самостоятельно. А в это время дошкольник уже бегал в центре столицы Башкирии около остановки общественного транспорта «Аграрный университет».

«Мальчик не смог показать, где живет. Бдительный студент взял ребенка и отвел в отдел полиции. Побеседовав с несовершеннолетним, стражи порядка установили его личность и адрес проживания», — сообщили в пресс-службе МВД по городу Уфе.

Стражи порядка дозвонились до 42-летней мамы мальчика и сказали, откуда его можно забрать. В итоге родительнице пришлось сделать замечание о ненадлежащем присмотре за ребёнком.