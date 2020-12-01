В Уфе единороссы в 19-й день рождения партии запустили акцию «Такси. Забота»

Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Уфе 1 декабря стартовала акция по перевозке врачей, работающих в ковид-госпитале. Такой подарок в день рождения «Единой России» партийцы сделали медикам инфекционного центра поселка Зубово.

Первыми к акции подключились депутаты Госсобрания республики, предприниматели «Опоры России» и сотрудники исполкома партии. Они на своих и служебных автомобилях отвезли врачей на смену, а вечером заберут их обратно. Так, например, водителем стал руководитель фракции «Единой России», заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Рустам Ишмухаметов. Еще двоих врачей привез руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

«Наша акция возникла из обращений самих медиков. По их словам, тем, кто не имеет личного транспорта, добираться до места работы и обратно очень тяжело, так как больница находится не в городе. Поэтому было принято решение в первую очередь поддержать именно работников данного медучреждения», — пояснил Рустем Ахмадинуров.

В настоящее время идут переговоры с крупными компаниями такси, чтобы акция могла охватить всех медиков, работающих в ковид-госпиталях. В первый день состоятся 22 бесплатные перевозки. Всего же в дальнейшем планируется совместно с администрацией Уфы и таксистами осуществлять до 400 перевозок в день.