Фото: Олег Яровиков В декабре вступают в силу ряд новых норм и законов.Что изменится в жизни жителей Башкирии? Фото: Олег Яровиков

Граждан будут информировать о положенных льготах

До декабря 2020 года информацию о мерах соцподдержки люди должны были получать самостоятельно. В результате многие просто не знали о положенных им социальных услугах. Теперь данные будут браться из Единой государственной информационной системы социального обеспечения и адресно рассылаться.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Жалоба об отсутствии выплат медработникам

Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением Правительства, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.

Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза

Чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, или смычка, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить паспорт на него, срок действия которого составляет 10 лет. Паспорт оформляется Минкультуры России. Закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.

До конца месяца можно сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой

Срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажного документа истекает 31 декабря. Те, кто не имеет возможности подать заявление до этой даты, смогут это сделать в любое время. Работник сможет быть абсолютно уверен, что с его зарплаты производятся отчисления в Пенсионный фонд и они будут учтены при выходе на заслуженный отдых. Во-вторых, снизятся риски возможной утери бумажных трудовых книжек, а работодатели освободятся от издержек, связанных с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета и хранения.

Железнодорожные билеты для льготников станут доступны в онлайне

С 1 декабря ездить на вокзал или в кассу и предъявлять документы, подтверждающие льготу, не надо. Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде, пользуясь возможностями федеральных информационных систем. Если льготник купит билет на официальном сайте перевозчика, но по каким-то причинам не сможет его использовать, то можно будет оформить возврат, подав заявление через портал госуслуг.

Получение больничных по новым правилам

С 14 декабря меняются правила оформления больничных листков. С этого дня можно будет оформить один электронный документ, даже если человек трудоустроен в нескольких организациях. Работодателям достаточно просто передать полученный номер документа. Выдавать их будут, в том числе в случае закрытия детских садов из-за пандемии. Примечательно, что электронный больничный можно будет продлить бумажным и наоборот (пока в России действуют оба варианта).

Сделки с участием нотариусов переводятся в «цифру»

С 23 декабря упрощается процедура взаимодействия с нотариусами физических лиц и бизнеса. В электронный формат переводится часть услуг: нотариальное освидетельствование переводов, выдача выписок из реестра об имуществе в залоге, передача электронных документов другим лицам. Также в дистанционной форме можно будет совершать сделки с участием сразу нескольких юристов. В том числе при операциях с недвижимостью, находящейся в другом регионе.

Контроль за оборотом этилового спирта

Вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.В этих целях закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

Завершается замена паспортов и водительских удостоверений

В последний день года истекает срок обмена паспортов и водительских удостоверений, действие которых истекало с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Эта процедура продлевалась в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В начале и середине года из-за ограничительных мер те, у кого срок действия документов истек весной и летом, не могли заменить их своевременно. Для того, чтобы люди не скапливались в очередях, срок действия паспортов и водительских прав до конца года.

Социальные выплаты будут доступны только для владельцев карты «Мир»

Срок перевода льготников на карты национальной платежной системы «Мир» заканчивается 31 декабря. Ранее Центробанк продлил его в связи с тем, что не все получатели пособий и выплат исполнили требование регулятора. До конца года всем держателям карт других платежных систем необходимо поменять их и передать реквизиты в ПФР. Все социальные выплаты и пособия будут переводиться исключительно по новым данным.

Завершается эксперимент по маркировке молочной продукции

В рамках тестирования молоко и производимые из него продукты помечали цифровой маркировкой «Честный знак». Задача — сделать более прозрачным их путь от производителя до магазина. Таким образом государство борется с контрафактом. Обязательной маркировка молочной продукции станет с 20 января 2021 года, до этого момента будет действовать переходный период. Постепенно обязательная маркировка должна охватить все группы товаров.