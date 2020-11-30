В Башкирии смертность от ВИЧ выросла в 4 раза за девять лет

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. За весь период наблюдения в Башкирии, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено 35,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. На конец сентября 2020-го число живущих с данным диагнозом составило 24,4 тыс. человек.

Смертность от ВИЧ в регионе выросла в 4 раза за последние девять лет. По информации Башстата, в 2010 году смертность от ВИЧ-инфекции составляла 3,8 случаев на 100 тыс. человек, в 2019 -м – 15,7. Средний возраст мужчин и женщин, умерших по этой причине — 40-41 год.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в январе-сентябре 2020 года в Башкирии зарегистрировано 1343 случая болезней и бессимптомного статуса, вызванных ВИЧ — на 1,5% ниже соответствующего периода прошлого года.

Показатель заболеваемости за 9 месяцев текущего года составил 44,5 на 100 тыс. человек населения (январь-сентябрь 2019-го – 45).

В 2019 году от болезней, вызванных ВИЧ, умерло 634 человека: 446 мужчин и 188 женщин. 75% умерших от ВИЧ – городские жители.

ВИЧ-инфекция давно уже вышла за пределы групп риска и активно распространяется, предупреждают врачи. Самое действенное средство в борьбе со СПИДом — профилактика.