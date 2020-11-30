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В уфимской больнице №18 назначили главного врача

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В уфимской больнице №18 назначили главного врача Фото: Олег Яровиков

В Уфе на пост главного врача Городской клинической больницы №18 вновь назначен Жулдыбай Иржанов. Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что руководитель медучреждения покинул свой пост, так как закончился контракт.

Как пояснили информагентству в пресс-службе Минздрава Башкирии, действительно, срок действия контракта закончился, врач временно прекратил свою работу в больнице. Но стороны приняли обоюдное решение продлить трудовые отношения, поэтому Жулдыбай Иржанов вновь приступил к работе в больнице №18 в качестве главного врача.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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