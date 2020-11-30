Фото: Гульфия Акулова Незаконно застрелил лося: в Башкирии досрочно прекращены полномочия депутата Фото: Гульфия Акулова

Прокуратура Гафурийского района Башкирии внесла представление в адрес председателя Совета Ташбукановского сельсовета с требованием досрочно прекратить полномочия депутата. Дело в том, что в отношении народного избранника вступил в силу приговор по статье «незаконная охота».

В суде установлено, что депутат, не являясь охотником, не имея разрешения на хранение и ношение огнестрельного, пневматического охотничьего или огнестрельного оружия, застрелил лося из ружья.

По действующему законодательству, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Требования прокурора были удовлетворены и полномочия депутата прекращены.