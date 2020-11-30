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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Театральная студия Сбербанка заняла третье место в республиканском театральном конкурсе

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Театральная студия Сбербанка «ТУСЯ» из Республики Башкортостан заняла третье место на региональном фестивале детских и молодежных театров.

На суд жюри банковские работники представили постановку «А зори здесь тихие. Размышления о войне», режиссером которой выступил Альберт Галиуллин.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества и Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима. Фестиваль направлен на поддержку и развитие детских и молодежных театров республики и дальнейшее развитие любительского театрального искусства.

Конкурс проходил в онлайн-формате. Для участия необходимо было присылать видео своих постановок. Работы участников оценивали театральные критики, известные режиссеры и педагоги.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка: «Мы выбрали для участия постановку о войне «А зори здесь тихие. Размышления о войне» — она одна из самых масштабных и удачных работ нашей театральной студии. Коллеги так вжились в свои роли, так передали атмосферу тех лет, что иногда забываешь, что на сцене не профессиональные актеры.

Кстати, ребята занимаются еще и благотворительностью — они поставили новогоднюю сказку, участниками которой стали ребята с инвалидностью. В прошлом году этот проект был удостоен специальной номинации в категории «Социальный проект» на всероссийском волонтерском конкурсе «Доброволец России — 2019».

Театральная студия Сбербанка «ТУСЯ» существует с 2014 года. Актеры периодически показывают своим коллегам различные спектакли и постановки на большой сцене, выезжают на гастроли в другие города по России, участвуют в благотворительных спектаклях.

Ирина Зимина
Теги: Сбербанк, театральная студия, творчество
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