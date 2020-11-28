Фото: соцсети Мэрия Нефтекамска рассмотрит перспективу судебного иска к авиакомпании «Победа» Фото: соцсети

Администрация Нефтекамска рассматривает возможность подать иск в суд на авиакомпанию «Победа» в связи с инцидентом 11 ноября, сообщил представитель мэрии Адиль Набиуллин. В тот день появилась новость о том, что самолет лоукостера, выполняя рейс Москва – Екатеринбург, в небе над Нефтекамском отклонился от маршрута и якобы новой траекторией изобразил мужской орган. Это было время, когда общество бурно обсуждало скандал с футболистом Артемом Дзюбой, чье интимное видео было слито в интернет.

Информация о пенисообразной траектории над башкирским городом основывалась на действительно имевшем место быть отклонении от заданного маршрута.

Часть пользователей соцсетей решила, что это информационная акция в поддержку спортсмена.

В Нефтекамске сочли, что в данном случае город упоминается в негативном контексте, от чего страдает его имидж. «Нефтекамск этого не заслуживает», — отметил Адиль Набиуллин. Он пояснил, что мэрия планирует добиться извинений. Впрочем, в данный момент речь о подаче иска не идет. «Мы рассмотрим такую возможность и изучим юридические перспективы дела», — поддержали в мэрии интерес к резонансному вопросу.