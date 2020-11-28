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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

НКО Башкирии за год привлекли свыше 160 млн рублей на конкурсе президентских грантов

ОБЩЕСТВО

НКО Башкирии только за этот год привлекли 163,7 миллиона рублей на конкурсе президентских грантов. Всего по итогам трех конкурсов президентских грантов 2020 года от нашего региона победило 158 проектов, сообщает пресс-служба Общественной палаты Башкортостана.

По результатам подведения итогов конкурсов президентских грантов в 2020 году НКО Приволжского федерального округа заняли первое место по объему финансирования поддержанных проектов среди федеральных округов России. В течение года общественные организации ПФО получили 1 миллиард 584 миллиона 80 тысяч рублей по итогам трех конкурсов президентских грантов — это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Башкортостан в этом списке на пятом месте.

С 2017 года в 2,6 больше городов и районов Башкирии стали выигрывать президентские гранты. Если в 2017 году НКО из 14 муниципалитетов Башкирии стали победителями конкурсов Фонда президентских грантов, то в 2020 году — уже из 36 городов и районов Башкирии. Топ-3 традиционных лидеров — муниципальных образований Республики Башкортостан по количеству победителей конкурса президентских грантов стали: Уфа (до 32 победителей за конкурс), Стерлитамак (до 6 победителей за конкурс), Сибай (до 4 победителей за конкурс). По данным аналитики Ресурсного центра НКО, с 2015 года в 7,5 раз увеличилось количество проектов-победителей от Башкортостана, и в 5 раз увеличилась сумма выигранных средств.

Напомним, следующий конкурс президентских грантов стартует 1 февраля 2021 года. Ресурсный центр НКО традиционно будет проводить информационно-консультационные мероприятия для участников конкурса от Башкортостана на безвозмездной основе. Подробная информация будет размещена на сайте Общественной палаты республики.

ИА «Башинформ»
Теги: НКО, Общественная палата РБ, президентские гранты
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