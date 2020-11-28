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28 ноября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Более 40% жителей Башкирии сделали прививку против гриппа

ОБЩЕСТВО

По данным регионального Роспотребнадзора, на 27 ноября в Башкирии против гриппа привились 1 693 267 человек. Это почти 42% от общего населения республики. Из них порядка 1,2 млн человек — взрослое население и около полумиллиона детей.

Специалисты ведомтсва предупреждают, что в настоящее время на территории республики регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциям. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.

«Прививочная кампания продолжается и сейчас, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне».

О том, кому положена бесплатная вакцина против гриппа, читайте в нашем материале.

ИА «Башинформ»
Теги: грип, ОРВИ, Роспотребнадзор
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