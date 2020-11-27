Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии разработают законопроект о прямых выборах мэра Уфы Фото: ИА «Башинформ»

Депутат Госсобрания — Курултая республики и генеральный директор «Газ-Сервис Уфа» Рустам Хафизов вместе с жителями Башкирии намерен разработать законопроект о прямых выборах главы администрации Уфы. Об этом народный избранник сообщил агентству «Башинформ».

«В сети Интернет сегодня многие «хайпуют» на данной теме и подписывают петицию о прямых выборах главы Уфы. Но у нас глава города уже есть [председатель городского Совета Валерий Трофимов – ред.]. То есть некоторые даже не понимают, какую они петицию подписывают и не осознают, что она не имеет никакой юридической силы, — объяснил депутат в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ». – Я планирую разработать настоящий народный документ и собрать мнения всех заинтересованных горожан, депутатов Горсовета и других лиц, чтобы продвигать законопроект дальше».

Депутат Госсобрания Рустам Хафизов присутствует практически во всех социальных медиа и готов пообщаться, выслушать идеи и инициативы по поводу разработки документа о прямых выборах мэра столицы республики.

Напомним, 29 октября после продолжительной борьбы с пневмонией и COVID-19 скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. С этого момента обязанности мэра столицы Башкирии исполняет бывший начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов.