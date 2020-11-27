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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Для Приволжского федерального округа это будет Нижний Новгород. Количество участников на каждой площадке ограничат с учётом требований Роспотребнадзора.

Аккредитация журналистов начнется 29 ноября.

ИА «Башинформ»
Теги: пресс-конференции Владимира Путина
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