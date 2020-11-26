Рабочий орган займется созданием Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию
Для реализации инициативы Центрального духовного управления мусульман России по созданию Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию будет сформирована рабочая группа. 26 ноября Российский исламский университет в Уфе при поддержке Центрального духовного управления мусульман России и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования провел международный круглый стол «Развитие исламского образования на евразийском пространстве» в формате онлайн. В нем приняли участие представители ЦДУМ России, исламские духовные образовательные организации, тематические и профильные государственные организации и учреждения Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси.
«У нас с вами общая история развития культур наших народов, общность языков, развития прихода и становления ислама на территории евразийского пространства. У нас многовековое взаимодействие, помощь и поддержка друг друга в рамках либо одного государства, либо соседних государств. Мы имеем опыт защиты наших родных краев предками от врага. И мы сегодня также вспоминаем 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, когда каждая семья на евразийском пространстве приняла участие в защите нашей Родины от беды и напасти. Это говорит нам о том, что мы должны больше общаться, встречаться и взаимодействовать, потому что мы с вами занимаемся духовно-нравственным возрождением и просвещением», — выступил с докладом ректор Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России Артур Сулейманов.
Он отметил, что в 2019 году в рамках XII международной конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» ЦДУМ России озвучило инициативу о необходимости организации Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию. Предложение получило поддержку представителей духовных управлений мусульман, медресе и исламских университетов не только из России, но и ряда зарубежных стран. В настоящее время Российский исламский университет по поручению ЦДУМ работает над идеологическим и программным наполнением этой идеи.
На форуме было отмечено, что Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию — это возможность построить современную систему интегрированного исламского образования на евразийском пространстве.
«Если бы мы объединили свой опыт для развития исламского образования в евразийском пространстве — это был бы, безусловно, огромный шаг вперед, чтобы совместно решали наши ключевые вопросы», — подчеркнул председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.
Как отметили участники круглого стола, такая образовательная интеграция поспособствует укреплению и совершенствованию двухсторонних и многосторонних связей и контактов между духовными управлениями мусульман, исламскими духовными образовательными организациями, тематическими и профильными государственными организациями и учреждениями.
«Конечно, вопрос стоит о развитии именно интеллектуального ислама, как проекта в рамках традиционно-правовой школы, — сказал первый заместитель муфтия Кыргызстана Кадыр Маликов. — Это может быть закладка для основ формирования исламской интеллигенции».
Также в рамках международного интерактивного стола Российский исламский университет и Болгарская исламская академия заключили соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. Документ подписали ректоры двух учебных заведений Артур Сулейманов и Данияр Абдрахманов. Что касается создания ассоциации, то по мнению ректора Болгарской исламской академии Данияра Абдрахманова, Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию поможет выстроить образовательное пространство.
В ходе круглого стола духовные управления мусульман, исламские образовательные учреждения, тематические и профильные государственные организации и учреждения России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси поддержали предложение Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России о создании Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию и выразили готовность войти в рабочую группу.
Организации и управления приняли резолюцию по теме сотрудничества и взаимодействия на евразийском пространстве. Основными пунктами документа стали развитие сотрудничества, направленного на укрепление духовно-нравственного возрождения, укрепления мира и согласия на евразийском пространстве.