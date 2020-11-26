Госсобрание Башкирии выбрало 10 человек в новый состав Общественной палаты республики

Депутаты Госсобрания Башкортостана сегодня на очередном пленарном заседании выбрали 10 человек, которые войдут в состав Общественной палаты республики. Члены палаты нового созыва избирались путем рейтингового голосования. Кандидату необходимо было получить в свою поддержку не менее 56 голосов депутатов. Всего на рассмотрение в парламент было представлено 47 кандидатур. Позже две из них были отозваны. В ходе предварительного рассмотрения девять кандидатур были отклонены по формальным признакам.

«Кто-то представил неполный пакет документов, кто-то был выдвинут некоммерческими организациями, проработавшими менее трех лет. Были кандидаты, живущие в Москве и не подтвердившие факт регистрации на территории Башкортостана. В итоге сегодня 10 новых членов палаты выбраны из числа 36 кандидатов, прошедших предварительный отбор и соответствующих всем установленным законодательством требованиям. Конкурс был высокий», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

«Важное отличие – это люди преимущественно молодые, средний возраст порядка 36 лет. Это позволяет рассчитывать на свежие взгляды, новые принципы работы Общественной палаты следующего созыва. Вместе с тем, это люди опытные, многие из них в период пандемии коронавируса возглавляли волонтерские центры. Они умеют работать с населением, организациями, органами государственной власти, умеют и хотят помогать людям. Уверен, для парламента это будет своего рода второй эшелон, костяк, на который мы сможем опираться в работе с избирателями, от которого нам будут поступать рациональные инициативы».

Характеризуя новых членов Общественной палаты, Константин Толкачев подчеркнул, что они не новички в общественной работе, но в то же время качественно отличаются от предыдущего состава палаты.В состав Общественной палаты вошли редактор ГУП ТРК «Башкортостан» Ильшат Абдуллин, помощник директора ГУП ТРК «Башкортостан» Лейла Афанасьева, член региональной общественной организации «Общество онкологов Республики Башкортостан» Камиль Ганцев, председатель благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» Айгуль Губачева, менеджер ООО «Башнефть-Розница» Святослав Дрейман, ректор Института повышения квалификации профсоюзных кадров Лида Исаргакова, волонтер благотворительного фонда «Изгелек» Кристина Недорезова, председатель правления Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Олег Ротов, директор центра досуга детей и подростков «Тамыр» Марина Таран, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Галим Якупов.

Справка

Общественная палата формируется в составе 30 членов. Одна треть утверждается главой Башкортостана по представлению зарегистрированных на территории республики структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Одна треть утверждается Государственным Собранием по представлению зарегистрированных на территории республики некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Члены Общественной палаты, утвержденные Главой республики и Государственным Собранием, определяют состав оставшейся одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Башкортостан.