Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за упавшего на провода дерева без электричества остались 19 тысяч человек Фото: ИА «Башинформ»

В Бурзянском районе Башкирии днем 25 ноября произошло аварийное отключение энергоснабжения. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС РБ, инцидент произошел из-за падения дерева на высоковольтную линию ВЛ-110 кВ.

«В зону отключения попали более 30 населенных пунктов Бурзянского района и более 20 населенных пунктов Белорецкого района, в которых проживают порядка 19 тысяч граждан», — пояснили в ведомстве.

На место инцидента прибыли шесть аварийных бригад районных электросетей. Через четыре часа после сообщения о ЧП все работы были завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме.