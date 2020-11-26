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Башкирия вошла в тройку самых упоминаемых в СМИ регионов в контексте нацпроектов

ПОЛИТИКА

Башкирия заняла третье место в рейтинге упоминаемости регионов в СМИ в контексте темы национальных проектов, составленном на основе показателя МедиаИндекс по итогам октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Первую строчку октябрьского рейтинга занял Приморский край.

«Лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Краснодарский край и Башкортостан», — говорится в сообщении.
Приморский край, занявший первое место, упоминался в СМИ в связи с получением дополнительного финансирования на создание модельных библиотек по нацпроекту «Культура», строительством дома-интерната нового типа для пожилых людей в рамках нацпроекта «Демография», а также запуском третьего в регионе мусоросортировочного комплекса благодаря нацпроекту «Экология».

Краснодарский край, занявший второе место в рейтинге, привлек СМИ планами по строительству и реконструкции более 170 км региональных дорог до 2025 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, СМИ широко освещали завершение работ по созданию на Кубани Центра управления регионом (ЦУР) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Тройку регионов-лидеров замкнул Башкортостан. Как сообщали СМИ, в республике планируют поддерживать строительство индивидуального жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также пресса писала о том, что жители республики смогут бесплатно получить дополнительное цифровое образование благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

В Топ-10 медиарейтинга вошли Нижегородская область, Татарстан, Москва, Самарская и Московская области, Ставропольский край и Санкт-Петербург.

Ранее портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, сообщал, что в октябре СМИ чаще всего писали о нацпроектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (34,6 тысячи сообщений) и «Демография» (более 25 тысяч сообщений).

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, рейтинг
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