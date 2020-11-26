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В Башкирии восстановят туристические пароходные маршруты

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Башкирии восстановят туристические пароходные маршруты Фото: Соцсети

Правительство Башкирии намерено восстановить туристические пароходные маршруты. По словам премьер-министра республиканского кабмина Андрея Назарова, запрос на это у населения есть.

«С учётом того, что из-за коронавируса люди теперь за границу практически не ездят и отдыхают на месте — в республике, туристические маршруты восстановим. Уже в следующем году уфимцы смогут любоваться природой Башкортостана, плавая на новых теплоходах», — сказал руководитель правительства Башкирии.

Помимо этого, республиканские власти намерены реанимировать речное судоходство, которое во всем мире остаётся востребованным и прибыльным: низкая себестоимость, экологичность и возможность перевозить товар по малым рекам в труднодоступные районы.

«К сожалению, у нас в республике речной флот был практически убит в 2017 году, когда «Башкирское речное пароходство» признали банкротом. Это был, если можно так выразиться, «венец творения». А вообще, на протяжении нескольких лет до этого практически весь речной транспорт — и грузовой, и пассажирский — либо распродавали, либо списывали и утилизировали. Единственный, кто на последнем издыхании продолжил работать, — это судоремонтно-судостроительный завод», — напомнил Андрей Назаров.

В правительстве планируют объединить «Речной порт Уфа» с «Портом Уфа» и увеличить объёмы добычи и перевозку песка, гравия, щебня, технической соли и других грузов.

«У предприятия появится прибыль и возможность модернизировать свой флот. Чуть позже можно будет и топливно-заправочный причал построить», — заверил премьер-министр правительства республики.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, пароход, Андрей Назаров
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