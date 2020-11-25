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25 ноября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вице-мэр Уфы заявила о некорректности результатов конкурса по «22-й кнопке»

ОБЩЕСТВО

25 ноября в Москве заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова приняла участие в работе международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). В ходе конференции «Региональные медиа — выживание или развитие» она выступила с докладом, посвященном итогам федерального конкурса по выбору обязательного общедоступного муниципального телеканала на «22-ю кнопку» в кабельной сети.

По словам Алины Сулеймановой, только муниципальные телеканалы в полной мере освещают вопросы местного значения.

«Сам принцип, который закладывался в законопроект о 22-й кнопке, позволял не просто сохранить городских вещателей в стране, но и обеспечить качественное информирование населения, единое информационное пространство, правовое равенство между вещателями, информационную безопасность и построение информационной вертикали в стране. От муниципальных вещателей к региональным, а затем к федеральным. Именно городские телеканалы являются самым близким телеканалами для жителей муниципальных образований. Именно городские телеканалы рассказывают жителям больших и малых городов, например, об отключении горячего водоснабжения, о перекрытии мостов и улиц, о посадке деревьев, их вырубки и т. д.», – отметила она.

Всем этим требованиям отвечает столичный телеканал «Вся Уфа», созданный более 20 лет назад.

«Сетка вещания муниципального телеканала в прайм-тайм сформирована, исходя из потребностей городского зрителя – это прямой эфир со звонками зрителей, выпуски новостей без опозданий в минута минуту», — сказала замглавы администрации Уфы.

По мнению Алины Сулеймановой, результаты конкурса некорректны, и вместо муниципальных телеканалов в ряде городов 22-ю кнопку выиграли вещатели, учреждённые федеральным холдингом.

Напомним, к участию в процедуре выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала в Уфе были допущены МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа» (телеканал «Вся Уфа») и ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (телеканал «Башкортостан 24»). По итогам конкурса, прошедшего 30 сентября 2020 года, победителем определен телеканал «Башкортостан 24».

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проводится с целью содействия развитию информационной среды, формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности в условиях экономической ситуации в стране и отрасли.

В этом году на пленарном заседании и круглых столах медиафорума выступили президент НАТ Эдуард Сагалаев, генеральный директор НАТ Александр Широких, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, а также руководители муниципальных и региональных телеканалов страны.

ИА «Башинформ»
Теги: телевидение
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