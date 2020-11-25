Фото: Ксения Калинина Прокуратура Башкирии взяла на особый контроль дело о ДТП с «пьяным» мальчиком Фото: Ксения Калинина

Прокуратура Башкирии взяла на особый контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Мишкинском районе. Напомним, инцидент произошел 8 июля 2020 года в селе Камеево, где водитель за рулем «УАЗа», не успев затормозить, совершил наезд на малолетнего потерпевшего.

«Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Прокурор Мишкинского района изъял его из производства территориального отдела полиции и передал для дальнейшего расследования в следственный комитет», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, добавив, что будет дана оценка законности заключения эксперта, установившего в крови пострадавшего мальчика алкоголь.

Как информировало агентство «Башинформ», председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с 9-летним мальчиком, у которого после ДТП в крови нашли содержание этилового спирта в концентрации 0,33 г/л.

«Следователям предстоит установить все обстоятельства, при которых производился забор крови и ее лабораторное исследование, опросить медицинских сотрудников и специалистов лаборатории, проводивших исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СКР по РБ.

Ранее заведующая клинико-диагностической лабораторией Республиканского наркологического диспансера №1 Минздрава РБ Елена Галеева объяснила, как могло выйти, что в крови ребенка был выявлен этиловый спирт.