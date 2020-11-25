Фото: Станислав Шахов Журналист ИА «Башинформ» стал победителем фотоконкурса «Башкортостан мой заповедный» Фото: Станислав Шахов

Журналист агентства «Башинформ» Станислав Шахов стал победителем фотоконкурса «Башкортостан мой заповедный-2020». Автор представил на конкурс фото кометы, пролетающей над шиханом Торатау. В числе лучших организаторы также назвали фотоработы Олега Лабастова (с. Тирлян, Белорецкий район), Вадима Биргалина (г. Белорецк) и Мурата Хайруллина (с. Абзаково, Белорецкий район). Все они будут награждены дипломами победителей и ценными призами.

«Однажды мы поехали в геопарк «Торатау» делать большой лонгрид про его красоты. Поздно-поздно ночью я пошел фотографировать звездное небо. Сделал раз кадр, два – везде какая-то полоса появляется. Ну что такое, подумал я. И только через несколько дней узнал, что это была Nеowise — самая яркая комета за последние 25 лет. И надо же – как раз в это время пролетала над нашим шиханом. Только в день съемки невооруженным взглядом ее было не видно», — рассказал историю победного снимка наш коллега.

Фотоконкурс «Башкортостан мой заповедный-2020» проводится Природным парком «Иремель» ежегодно, начиная с 2013 года. В этом году работы принимались с июля по сентябрь 2020 года. Принять участие в нем могут абсолютно все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители природы.

Участникам было представлено несколько вариантов номинаций: пейзаж, фауна и флора, заповедная жизнь, характеризующая работу сотрудников ООПТ.

На первый этап конкурса было представлено 144 работы от 24 участников. Приоритетными при отборочном туре стали пейзажи, живой мир и достопримечательности Природного парка «Иремель». В результате на второй тур прошли 23 работы от 8 участников.

В заключительном туре могли принять участие финалисты, которые в соответствии с условиями конкурса предоставили печатный вариант фоторабот.