СПЧ при главе Башкирии обратился в Роскомнадзор по поводу штрафа изданию Ufatime

Cовет по правам человека при главе Башкирии в своих соцсетях опубликовал обращение к руководителю регионального Управления Роскомнадзора Александру Секнину по поводу штрафов на 460 тыс. руб. частному изданиию UfaTime, вынесенного судом по протоколу ведомства. Агентство опубликовало ролик, на котором отец избивает маленького ребенка. РКН нашел в этом нарушение, так как издание не получало разрешение родителей на публикацию изображения ребенка. На запрос «Башинформа» он ответил, что «здесь обсуждать нечего. Есть административное правонарушение, составлен административный протокол и направлен в суд. Суд решил, что да, нарушение в данной ситуации есть, и назначил штраф».

Члены СПЧ заявили, что считают меры воздействия избыточными. «В последнее время деятельность регионального управления Роскомнадзора вызывает особую обеспокоенность у журналистского сообщества и общественности, так как в отношении представителей медиаотрасли по формальным признакам возбуждается масса административных дел, завершающихся в судах наложением серьезных санкций.

Так, штрафы, наложенные мировым судом на издание Ufatime после рассмотрения материалов Роскомнадзора, в сегодняшних экономических условиях способны повлечь за собой полное прекращение деятельности этого издания и утрату рабочих мест для его сотрудников. Трудно согласиться с мыслью о том, что закрытие СМИ является главной целью деятельности сотрудников управления.

Конечной целью работы любой государственной структуры, по нашему глубокому убеждению, является поддержание справедливости и согласия в обществе. Любые меры надзора должны быть обоснованы и соразмерны совершенному правонарушению. Поэтому, на наш взгляд, три административных дела по следам публикации одного видеоматериала с изображением несовершеннолетнего, единственной целью которого была защита прав ребенка, — это необоснованная и избыточная мера со стороны сотрудников Роскомнадзора.

Результатом публикации этой общественно важной информации было привлечение внимание государства и общества к проблеме насилия в семье и, как следствие, к нарушению прав ребенка.

С помощью публикации, получившей большой общественный резонанс, эта цель была достигнута: жестокое поведение отца ребенка стало предметом проверки и расследования надзорных и правоохранительных органов. По нашему опыту можем отметить, что передача того же материала правоохранительным органам без его публикации в СМИ вряд ли имела бы столь эффективную реакцию.

Члены комиссии отмечают, что формальное нарушение запрета на публикацию изображения несовершеннолетнего без разрешения родителей действительно изданием было допущено, однако качество распространенного видеоматериала не позволяет идентифицировать личность ребенка, следовательно, вывод о том, что публикация нарушила права ребенка, необоснован, а меры воздействия на СМИ не имеют ничего общего с принципом соразмерности наказания.

В этой связи призываем руководство и сотрудников регионального управления Роскомнадзора подходить к рассмотрению публикаций в СМИ не по формальным основаниям, коих всегда достаточно для применения самых разных санкций, а принимая во внимание цели, которые ставила перед собой редакция, и характер последствий, которые имела каждая конкретная публикация.

В свою очередь, мы готовы предложить в помощь управлению при рассмотрении ситуаций, связанных с деятельностью СМИ, экспертов из числа лучших представителей медийной отрасли Республики Башкортостан. Такая форма взаимодействия с общественностью применяется в том числе другими надзорными ведомствами, например, Федеральной антимонопольной службой и МВД, где работают общественные советы и экспертные комиссии по различным вопросам», — говорится в обращении.