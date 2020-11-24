Фото: ВКонтакте В Уфе скоропостижно скончался 38-летний музыкант Алексей Глазырин Фото: ВКонтакте

В Уфе скоропостижно скончался музыкант, композитор Алексей Глазырин, сообщает UFA.AIF.RU. Он умер в машине скорой помощи на пути в больницу около 15 часов, предположительно, от отека легких. Ему было 38 лет.

«Группа «Калипсо», лидером которой был Алексей, буквально взорвала сцену рок-фестивалей в середине нулевых, в федеральных СМИ о них тогда писали как о новых рок-звездах. Рок-карьера не задалась, но Алексей не бросил музыку, он написал музыку для нескольких отечественных фильмов и театральных постановок.

Самым известным его уфимским проектом за последние годы стала инди-группа «Лу фон Шаломе», где на бас-гитаре играл Ринат Ахмадиев (из первого состава группы «Земфира»), а за вокал отвечала Лилия Пильщикова. В 2017 «Лу фон Шаломе» стали авторами официального саундтрека к фильму «Из Уфы с любовью»», — пишет газета.