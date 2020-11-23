В Уфе глухонемого таксиста «Яндекса» вернули к работе после вмешательства общественности

В Уфе глухонемого водителя Салавата Салихова заблокировали в системе «Яндекс-такси», добавив его в «черный список» перевозчиков.

С 9 октября 43-летний отец троих детей, двое из которых — приемные, остался без работы.

К делу подключилась юрист, специализирующаяся на защите прав слабослышащих людей, Нина Романович.

После того, как петиция, созданная в его поддержку, набрала более 50 тысяч подписей, в компании разблокировали доступ к системе.

Однако пока водитель не может забрать свою зарплату в сумме более 50 тысяч рублей — средства числятся в личном кабинете, но получить их Салават Салихов не может.

Мужчина работает в такси с 2015 года. Нина Романович сообщает, что она несколько раз была в офисе Яндекса с требованием открыть для Салихова доступ к системе, однако из компании продолжали звонить инвалиду по слуху для того, чтобы проверить его.

«Он физически не может ответить голосом», — сокрушается юрист.

По некоторым данным, в понедельник, 23 ноября, ситуация должна была разрешиться, однако пока документов о подтверждении выплат у юриста нет, а петиция на 17 часов набрала 57 тысяч подписей.

Салават Салихов до работы в такси трудился на УМПО.

«Для работы в службе такси купил автомобиль в кредит, оклеил его символикой «Яндекса». Ежемесячно должен вносить 24 тысячи рублей для погашения долга. У меня двое детей 16 и 10 лет (старшей дочери 30 лет), помогаю матери. В день выполняю заказы на сумму от трех до 5,5 тысяч рублей, практически не отдыхаю», — сообщил агентству «Башинформ» водитель.

На запрос «Башинформа» в Яндексе ответили, что у компании были основания для проведения тщательной проверки (данные телеметрии и жалобы пользователей).

«Сейчас проверка завершена, по ее итогам водителю возвращен доступ в сервис и компенсирован простой», — сообщила менеджер по коммуникациям в России и странах СНГ Светлана Воронина.