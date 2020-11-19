Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

Глава республики Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции, ранее введённый для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, устанавливается с 10 до 23 ноября включительно и с 24 до 30 ноября включительно. Это формальная процедура, необходимая для расчёта больничных листов. Для жителей порядок самоизоляции не меняется.

Также Министерство образования и науки РБ организует выдачу продуктовых наборов школьникам, имеющим право на бесплатное питание, за исключением начальных классов.