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19 ноября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

ПОЛИТИКА

Глава республики Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции, ранее введённый для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, устанавливается с 10 до 23 ноября включительно и с 24 до 30 ноября включительно. Это формальная процедура, необходимая для расчёта больничных листов. Для жителей порядок самоизоляции не меняется.

Также Министерство образования и науки РБ организует выдачу продуктовых наборов школьникам, имеющим право на бесплатное питание, за исключением начальных классов.

ИА «Башинформ»
Теги: изменения в указ о режиме повышенной готовности
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