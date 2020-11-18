Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии создадут комиссию для разработки поправок в Конституцию республики Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии образуют Комиссию по разработке предложений и изменений в Конституцию и законодательство республики в связи с принятием поправок к Конституции России. Это следует из указа главы Башкирии Радия Хабирова, опубликованного на портале правовой информации.

Как следует из документа, предложения комиссии по внесению изменений в Конституцию республики и регионального законодательства нужно будет представить в течение шести месяцев.

Комиссию возглавит председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. Также в составе комиссии числятся: председатель Конституционного суда Башкирии Зуфар Еникеев, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, прокурор республики Владимир Ведерников, председатель Госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее «Башинформ» сообщал, что власти Башкирии готовятся к запуску Центра управления республикой.