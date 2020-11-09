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9 ноября Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уроженец Нефтекамска назначен полпредом Уральского федерального округа

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении уроженца Нефтекамска полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее 52-летний Владимир Якушев занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также сегодня президент России освободил от должности министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Якушев, Нефтекамск, полпред УФО
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