Уроженец Нефтекамска назначен полпредом Уральского федерального округа
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении уроженца Нефтекамска полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Ранее 52-летний Владимир Якушев занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Также сегодня президент России освободил от должности министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.