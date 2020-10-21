Адвокатская палата Башкирии выиграла суд против издания ProUfu.Ru

Федеральный судья Ленинского райсуда Уфы Фахрутдинова вынесла решение в пользу Адвокатской палаты Башкирии по иску о защите деловой репутации к изданию ProUfu.Ru и экс-адвокату Виталию Буркину. Копия решения суда имеется в распоряжении редакции.

Суд обязал издателя опровергнуть информацию, не соответствующую действительности, и удалить статью с сайта. Также Адвокатская палата намерена подать к СМИ еще один иск – о материальной компенсации морального вреда.

«По информации экспертов, серия исков к журналистам так называемых «независимых СМИ» — это часть борьбы со схемой «наезд-откат», когда издания готовят негативные материалы, а после требуют денег, чтобы больше не публиковать их. Таких исков к разным СМИ сейчас подано несколько десятков», — обсуждается эта новость в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».