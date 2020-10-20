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Курултай Башкирии уточнит порядок сохранности драгметаллов Госфонда

ПОЛИТИКА
Фото: catalogmineralov.ru

Курултай Башкирии уточнит порядок сохранности драгметаллов Госфонда Фото: catalogmineralov.ru

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены внести изменения в закон о драгоценных металлах и камнях Госфонда республики — в части определения мест их хранения и обслуживания. Как пояснили в пресс-службе парламента, предполагается разрешить временно хранить ценности не только на территории госучреждений, но также в служебных и производственных помещениях, не являющихся госсобственностью, при условии гарантированного обеспечения сохранности.

«Такая необходимость может возникнуть, например, при передаче ценностей на экспозицию выставки. Те, кто принимает их на временное хранение, должны иметь инженерно-технические средства охраны и безопасности», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Законопроект подготовлен Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. В сентябре он был принят депутатами в первом чтении.

В Госфонде в основном хранятся драгметаллы, используемые для операций на внешнем и внутреннем рынке. Для этих целей республика может в том числе закупать золото, добытое на ее территории.

ИА «Башинформ»
Теги: драгметаллы, камни, хранение, закон
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