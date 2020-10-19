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Радий Хабиров: Мы с вами отвечаем за здоровье более 4 миллионов жителей Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: Мы с вами отвечаем за здоровье более 4 миллионов жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве призвал своих коллег, всех руководителей органов госвласти, муниципалитетов, госучреждений проявить больше отдачи и ответственности в это непростое время.

«Весь акцент работы всех правительственных, государственных, муниципальных учреждений должен быть на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы снова вошли с вами в фазу тяжелую. Эта фаза, как мы видим и по количеству заболевших, и по показателям смертности, в целом по распространенности в мире, в стране, она является гораздо более сложной, чем то, что мы с вами проходили весной. Это мы с вами должны понять. И я прошу правительство, прошу муниципалитеты, все государственные органы организовать и возглавить эту работу. За нас никто это не сделает, мы с вами отвечаем за здоровье более четырех миллионов людей. Очень непростое время. Мне кажется, люди здесь толковые, понимающие. Я просто прошу ваши внутренние режимы, мобилизационные режимы, эмоциональное ваше состояние перевести на то, что мы занимаемся спасением людей. Это целая настоящая миссия. Это не просто ваша госслужба и так далее. Здесь я прошу от вас больше энергии, больше отдачи и больше ответственности», — отметил Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров
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