Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве призвал своих коллег, всех руководителей органов госвласти, муниципалитетов, госучреждений проявить больше отдачи и ответственности в это непростое время.

Радий Хабиров: Мы с вами отвечаем за здоровье более 4 миллионов жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

Азат Гиззатуллин

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