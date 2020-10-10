Фото: автор Радий Хабиров: «Башкортостан испытание на прочность прошел достойно» Фото: автор

Сегодня в ГКЗ «Башкортостан» в преддверии Дня республики, который отмечается завтра, 11 октября, проходит торжественное собрание, посвященное 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. Радий Хабиров в начале своего выступления поблагодарил рабочих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, врачей, учёных, творческую интеллигенцию, общественных и государственных деятелей, всех тружеников нашей республики, внесших огромный вклад в её развитие.

«Мы отмечаем День Республики в очень сложное время. Всему миру брошен серьёзный вызов, не имеющий готовых ответов и решений. Реальные угрозы, связанные с пандемией, стали для всех суровой проверкой на прочность, которую наша республика прошла достойно», — сказал глава Башкортостана.

По словам Радия Хабирова, республика в это непростое время, за полгода сумела накопить уникальный опыт масштабной работы по спасению жизни людей, оказания поддержки нуждающимся.

«За рекордные 55 дней мы построили и открыли современный инфекционный госпиталь в Зубово. В пик эпидемии развернули в больницах более 3 тысяч коек, подготовили и переобучили сотни медиков, включая студентов. Работая в тяжелейших условиях, наши врачи показали примеры стойкости и мужества. Многие из них неделями жили в клиниках, трудились в «красной зоне». Девять врачей из Башкортостана в числе первых удостоены высшей медицинской награды России – ордена Пирогова. Жители нашего края всегда отличались особой отзывчивостью и сопереживанием. Поэтому, когда возникла такая необходимость, наши врачи вылетели в служебные командировки и оказали помощь коллегам в Карачаево-Черкесии, Амурской области, а также в Абхазии и Кыргызстане».

Глава региона отметил, что в трудных условиях эффективно сработала система управления республикой.

«Все решения мы принимали сами, в рамках полномочий, предоставленных нам Президентом страны. Гибко реагировали на эпидемиологическую обстановку, несли полную ответственность за ситуацию в экономике и социальной сфере. В результате мы избежали катастрофических последствий, не допустили обрушения системы здравоохранения. Оперативно организовали вывоз и обсервацию всех наших вахтовиков и туристов, оказавшихся за пределами республики и страны. Мы своих никогда не бросаем и впредь никого не оставим в беде», — подчеркнул Радий Хабиров.

Однако, как сказал глава региона, ковид пока не отступил и республика готова к любому сценарию. Впервые в Башкортостане в таком объеме закуплена новейшая медицинская техника – 14 компьютерных томографов, 2 ангиографа, 5 магнитно-резонансных томографов, 2 линейных ускорителя для лучевой терапии. В республике сформирована одна из лучших радиологических служб.

Построены новые корпуса онкологического диспансера. Строится хирургический корпус кардиоцентра, детский центр онкогематологии, центр ядерной медицины. В рекордные сроки – до 15 декабря – будет сдан ещё один инфекционный центр в Стерлитамаке. Закуплено 58 автомобилей скорой медицинской помощи. Запущена санитарная авиация с современным реанимационным модулем.

«Начали большую работу по возрождению сельской медицины. Только в этом году открываем 111 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулатории. Мы шутливо называем этот процесс «ФАПо-падом», — сказал Радий Хабиров.

Экономика республики, несмотря на все проблемы, постепенно набирает ход. При том, что во многих регионах идёт спад инвестиций, в республике за первое полугодие их объём вырос на 9%.

«Это прямой результат того, что мы установили честные правила для бизнеса. Инвесторы нам доверяют, принимают решение о реализации именно у нас своих масштабных проектов. Распоряжением правительства России создана особая экономическая зона «Алга». В период пандемии приняли беспрецедентные меры помощи предпринимателям, поддержали более 50 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По итогам прошлого года в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив Башкортостан с 16-го места поднялся на 9-е. Это объективная оценка нашей работы и хороший сигнал бизнесу, что в Башкирию можно и нужно инвестировать».

Улучшение экономической ситуации подтверждается статистикой по миграции. За январь-июнь убыль составила всего 33 человека. За 6 месяцев прошлого года эта цифра превышала тысячу. При этом в целом за 2019 год миграционный отток по сравнению с 2018-м сократился на 3 тыс человек.

«Наша задача – сделать Башкортостан самым привлекательным регионом, с сильной экономикой, достойно оплачиваемыми рабочими местами. Мы хотим, чтобы наши сёла и города были красивыми и современными, комфортными для проживания. Второй год подряд Башкортостан – в лидерах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Более полумиллиарда рублей из федерального бюджета в этом году получат Баймак, Белорецк, Благовещенск, Давлеканово, Сибай и Учалы, сёла Воскресенское и Зилаир. По всей республике мы реализуем программу «Башкирские дворики». В городах и селах активно обустраиваем парки и общественные пространства. Заметно преобразится к своему юбилею в 2024 году наша столица Уфа. Это касается улиц и площадей, парков и скверов. Для нас важно обеспечить комфорт жителям Черниковки и Затона, Демы и Сипайлово, Инорса и Шакши. Уже сегодня любимыми местами уфимцев и гостей города становятся площадка у фонтана «Танцующие журавли», сквер «Волна», парк Первомайский», — подчеркнул Радий Хабиров.

Знаменательным событием в Год памяти и славы, признанием особого вклада в Великую Победу стало присвоение Уфе почетного звания «Город трудовой доблести». Все жители республики с благодарностью восприняли Указ Президента Российской Федерации о присвоении звания Героя России командиру 112-й Башкавдивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Сейчас полным ходом идет благоустройство Советской площади, на которой совсем скоро появится памятник легендарному комдиву. В этом году республика празднует 130-летие выдающегося советского дипломата Карима Хакимова. Принято решение открыть на базе Башгосуниверситета Институт международных отношений и востоковедения имени Карима Хакимова.

«У нашего народа много выдающихся личностей, память о которых нужно хранить вечно. Они вдохновляют нас на великие свершения. На их примере мы воспитываем молодежь. И эта работа будет продолжена. Сегодня, в день рождения Республики, я задаю себе вопрос: что мы должны ещё сделать для того, чтобы наш Башкортостан стал ещё краше, сильнее? Считаю, что главное – это укрепить наше единство! Если мы будем вместе, то никакие пандемии, экономические кризисы нам не будут страшны. Преодолев все испытания, мы будем ещё сильнее. Мы – республика, устремлённая в будущее. У нас с вами – масштабные и амбициозные планы. Я горжусь нашим талантливым, бесстрашным народом. Уверен, что такому народу всё по плечу. Вперёд, наша любимая республика. Алға, Башҡортостаным!», — сказал в завершение своего выступления глава Башкортостана Радий Хабиров.