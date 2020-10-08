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8 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров о награжденных: «Каждый из вас - гордость Башкортостана и его золотой фонд»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров о награжденных: «Каждый из вас - гордость Башкортостана и его золотой фонд» Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе накануне Дня Республики Радий Хабиров провел церемонию награждения государственными наградами России и Башкортостана.

«Каждый из вас — гордость Башкортостана и его золотой фонд, мы гордимся вами и вашим вкладом в поступательное движение республики», — сказал глава региона.

«День 11 октября — историческая дата в жизни всех нас. Ровно 30 лет назад родился новый Башкортостан, как и 100 лет назад республика стала надежным оплотом развития федерализма в нашей стране. Благодаря вашему труду республика развивается и идет вперед», — отметил глава республики.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сегодня получил Ахмет Ишмухаметов – управляющий обществом с ограниченной ответственностью «Ойл-Сервис».

Директор Института дополнительного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Алексей Зац сегодня стал кавалером ордена Дружбы народов. По его словам, это награда всего коллектива университета, который всегда был одним из ведущих вузов республики. Уже на протяжении многих лет вуз продолжает выпускать высококвалифицированных специалистов для нефтяной отрасли республики.

В числе награжденных орденом Салавата Юлаева — заместитель председателя Республиканского союза «Федерация профсоюзов Республики Башкортостан» Валерий Апокин, ветеран общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа» Роберт Аскаров, заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ Флюр Исмагилов, директор Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук Радик Мулюков.

Глава Башкортостана также вручил диплом лауреата государственной премии имени Хадии Давлетшиной в области литературы и искусства для детей и юношества писателю Гульнур Якуповой за книгу «Тылсымлы ҡәләм. Волшебный карандаш».

По ее словам, эта высокая награда — своего рода стимул для новых творческих свершений.

«В такие моменты ты, безусловно, волнуешься, я всю свою жизнь посвятила литературе, своим читателям, надеюсь, что наши школьники сегодня так же любят читать книги, как и мы в свое время. Сейчас я пишу автобиографический роман, активно сотрудничаю с журналами и газетами республики. Поздравляю всех жителей с наступающим Днем Республики. Пусть у всех в доме будет мир и достаток», — поделилась своими впечатлениями Гульнур Якупова.

Звания «Народный артист Башкортостана» сегодня были удостоены артистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Минзифа Искужина, а также композитор и певица Зифа Нагаева.

«Наша республика богата на талантливых людей и мне приятно сегодня в их числе получать свою награду. Я люблю свою родину и свою любовь выражаю в песнях и стихах. Хочу сегодня поблагодарить и коллектив радио «Юлдаш», который в этом году отметил свое 20-летие. Надеюсь, мои песни и дальше будут радовать моих зрителей и слушателей. Всех с Днем Республики», — сказала агентству «Башинформ» Зифа Нагаева.

Радий Хабиров поздравил всех награжденных с Днем Республики и пожелал «прежде всего здоровья в это непростое время».

Азат Гиззатуллин
Теги: День республики, награды
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