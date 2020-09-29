Фото: Правительство РБ Радий Хабиров рассказал о башкирско-белорусской дружбе на Форуме регионов Фото: Правительство РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о тесных связях республики и Беларуси на Форуме регионов, проведенном Советом Федерации. Глава Башкортостана выступил на секции (прошла в формате видеомоста) «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне – основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности».

«Белорусы — очень близкий башкирам народ. Башкирские полки вместе с белорусами били Наполеона. В годы Великой Отечественной войны тысячи моих земляков плечом к плечу с братьями-белорусами сражались с врагом. Храбро бился в небе белорус, уроженец Башкортостана, лётчик-штурмовик, маршал авиации, Герой Советского Союза Иван Иванович Пстыго. Ещё один наш земляк, политрук Николай Яковлевич Киселев, вывел с оккупированной территории и спас от уничтожения более 200 стариков, женщин и детей – жителей белорусской деревни Долгиново. Кстати, Николая Киселева называют «башкирским Шиндлером». В Израиле ему присвоено звание Праведника Народов Мира. И таких примеров очень много. В годы войны многие белорусские заводы, тысячи семей были эвакуированы в Башкирию. Наше братство скреплено кровью предков, их подвигом, которому нет цены. Эти традиции – самая надежная основа для единства наших народов. В республике живут около 18 тысяч белорусов. Мы помогаем им сохранять традиции, создаём условия для обучения на родном языке, проводим вместе замечательный праздник — День единения народов России и Беларуси», — напомнил Радий Хабиров.

Беларусь входит в тройку ведущих торговых партнёров Башкирии. Стороны активно сотрудничают в сфере промышленной кооперации, АПК, машиностроения, совместного производства сельхозтехники.

Также Глава Башкирии поделился опытом патриотического воспитания. «У нас, по сути, создан образовательно-патриотический кластер, объединяющий учебные заведения, музеи, мемориальные комплексы, войсковые части, предприятия ВПК нашей республики. В этом году за массовый героизм тружеников тыла наша столица Уфа удостоена высокого звания – Город трудовой доблести. В колоннах «Бессмертного полка» у нас проходят около полумиллиона человек. В этом году мы стали одним из самых активных регионов в рамках проекта «Бессмертный полк онлайн», — отметил он.

Радий Хабиров сказал, что для новых поколений примером остаются воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и её легендарный командир генерал-майор Минигали Шаймуратов. 78 бойцов дивизии удостоены звания Героя Советского Союза.

«Таких частей не было больше в Красной Армии. Несколько поколений жителей Башкирии неоднократно обращались в Москву с просьбой наградить его посмертно Звездой Героя. Президент страны услышал нас и этой весной подписал указ о присвоении комдиву посмертно звания Героя России».

Выступление главы Башкирии завершилось фрагментом фильма о генерале Шаймуратове.