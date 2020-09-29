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29 сентября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Указом главы Башкирии определены полномочия премьер-министра Андрея Назарова

ПОЛИТИКА

Опубликован указ главы Башкирии о полномочиях премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, назначенного на эту должность 17 сентября. Согласно указу, глава кабмина ограничен в ряде вопросов. Он не будет подписывать:

положения о министерствах, госкомитетах, ведомствах, стратегии социально-экономического развития, о предельной численности аппарата и лимитов количества служебных автомобилей;

отчеты о результатах деятельности правительства, вносимых в Госсобрание;

распоряжения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства.

Правительство должно согласовывать с Главой региона вопросы о структуре Аппарата правительства и назначения/отставок заместителей руководителей госорганов, организаций, находящихся в ведении кабмина. Проекты постановлений правительства должны согласовываться с Администрацией Главы республики.

ИА «Башинформ»
Теги: указ, полномочия
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