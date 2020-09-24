Фото: "Связь поколений" Молодежь учится патриотизму на примере старших членов семьи - исследование Фото: "Связь поколений"

Молодежь в республике учится патриотизму на примере старших членов семьи и воспринимает историю через сопричастность. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Башинформ» рассказал кандидат философских наук, доцент УГНТУ Михаил Бреслер.

Исследование ценностей молодежи «поколения Z» показало, что нынешняя молодежь больше склонна к прагматизму и конкретике. В рейтинге превалируют определенные символы и отмечается низкая поддержка размытых образов.

В рамках проекта «Связь поколений» среди студентов университета были опрошены 865 респондентов, проведены серии из шести фокус-групп, контент-анализ и дискурс-анализ 150 эссе участников. Это позволило выявить, что 86% молодых людей заинтересованы в изучении Великой Отечественной войны. Анкетирование показало, что у молодежи прослеживается взаимосвязь нескольких поколений: дети, родители, дедушки и бабушки, рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

В иерархии личных ценностей, согласно исследованию, превалирует здоровье (517 человек, 59,8%). На втором месте семейное счастье (445 человек, 51,4%), на третьем — личная свобода и независимость (349 человек, 40,3%). Финансовый достаток и карьеру отметили для себя 323 человека, или 37,3%.

Среди общественных ценностей 390 человек, или 45,1% выбрали справедливость; 354 человека (40,9%) — независимость и демократию; 298 человек (34,5%) — связь поколений.

Исследование показало, что восприятие истории у «поколения Z» происходит через осознание личной и семейной сопричастности. Михаил Бреслер отметил, что наиболее эффективный канал коммуникации — взаимодействие с участниками, очевидцами событий прошлого века посредством видеоматериалов.

«На платформе «Связь поколений» представлены материалы научных исследований профессора, доктора исторических наук Михаила Бикмеева и других ученых. Важная часть — рассказы участников и очевидцев событий. Некоторых уже, к сожалению, нет среди нас», — прокомментировал Михаил Бреслер.

Платформа «75-летие Победы: связь поколений» — общественная инициатива ветеранов Башкирии для межпоколенческой коммуникации ветеранов и молодёжи через создание цифровой платформы.