В Уфе суд вынес решение о компенсации морального вреда депутату Носкову
Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес решение о компенсации морального вреда по делу о защите чести и достоинства депутата Горсовета Андрея Носкова.
Компенсацию по шесть тысяч рублей должны выплатить две уфимки — координатор уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева и активистка, организовавшая протест против строительства во дворе собственного дома, Алла Яковлева.
Андрей Носков обратился в суд в связи с публикацией этими женщинами материалов в социальных сетях, якобы порочащих его честь и достоинство.
Напомним, Андрей Носков — застройщик, который планировал возвести во дворе дома № 5 по улице Шота Руставели 34-этажный дом.
Стройку после многочисленных протестов жителей и вмешательства главы Башкирии Радия Хабирова удалось остановить, компания в эти дни вывозит материалы со строительной площадки.
Лилия Чанышева сообщила, что будет обжаловать решение.