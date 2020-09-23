В Уфе суд вынес решение о компенсации морального вреда депутату Носкову

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес решение о компенсации морального вреда по делу о защите чести и достоинства депутата Горсовета Андрея Носкова.

Компенсацию по шесть тысяч рублей должны выплатить две уфимки — координатор уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева и активистка, организовавшая протест против строительства во дворе собственного дома, Алла Яковлева.

Андрей Носков обратился в суд в связи с публикацией этими женщинами материалов в социальных сетях, якобы порочащих его честь и достоинство.

Напомним, Андрей Носков — застройщик, который планировал возвести во дворе дома № 5 по улице Шота Руставели 34-этажный дом.

Стройку после многочисленных протестов жителей и вмешательства главы Башкирии Радия Хабирова удалось остановить, компания в эти дни вывозит материалы со строительной площадки.

Лилия Чанышева сообщила, что будет обжаловать решение.