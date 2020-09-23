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В Уфе врачи провели сложную операцию пациентке с гемангиоматозом печени

ОБЩЕСТВО

В Уфе хирурги прооперировали 51-летнюю пациентку с гемангиоматозом печени.

Гемангиома — доброкачественная опухоль, подразумевает под собой объединение нескольких разновидностей и типов сосудистых новообразований.

Печень пациентки была покрыта множеством гемангиом, из-за чего был риск кровопотери при удалении. Хирурги РКБ имени Куватова сначала провели эмболизацию (закупоривание) сосудов, затем удалили опухоли.

Благодаря двухэтапному хирургическому лечению врачи смогли сократить кровопотерю в два раза, оставить на 14% больше здоровой части печени и снизить риск развития печеночной недостаточности в послеоперационном периоде на 12%.

Такое двухэтапное лечение проводилось с 2015 по 2020 годы 23 пациентам. Возраст пациентов составил от 33 до 58 лет, 17 из них были женщины.

ИА «Башинформ»
Теги: операция, Минздрав РБ
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