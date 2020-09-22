В Башкирии на новых комплексах сдачи норм ГТО выявлено некачественное оборудование

Комиссия по проверке качества реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», в рамках которого в Башкирии было установлено 24 комплекса сдачи норм ГТО общей стоимостью 64 млн. рублей, осмотрела спортивное оборудование. В результате в Архангельском, Кармаскалинском, Дуванском, Салаватском, Иглинском и Чишминском районах на обследованных спорткомплексах были выявлены недочеты.

«На каждой из площадок, где мы уже побывали, есть претензии к качеству оборудования: резина отваливается, крепления не выдерживают тяжести, покрытия металлических и деревянных конструкций не соответствуют технологии, — рассказал председатель комиссии по развитию физической культуры и спорта Регионального политсовета «Единой России» Виль Габдуллин. — А ведь из 24 комплексов только три были установлены год назад, остальные – летом текущего года. По всем выявленным нарушениям составлены акты. Поставщик уже начал исправление недочетов и замену неисправного оборудования. В ближайшие дни пройдет объезд всех тренажерных комплексов, установленных по данной программе».