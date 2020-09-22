Фото: Ксения Калинина «Буря»: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Башкирии предупреждает граждан об ухудшении погоды. По данным синоптиков, 23 сентября местами по региону ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью пройдут небольшие дожди, по северу до умеренных, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем +9,+14.

На автодорогах ночью и утром местами прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.