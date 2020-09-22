Фото: Ксения Калинина В Башкирии завоют сирены: пугаться не нужно, это просто проверка Фото: Ксения Калинина

В Башкирии с 22 по 24 сентября поочередно с 09.30 до 16.00 часов будут звучать сирены длительностью до трех секунд. Но пугаться не стоит, так как это плановая техническая проверка системы оповещения гражданской обороны республики. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили о том, что будет проводиться поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей.

22 сентября — с 09.30 по 16.00 проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

23 сентября — с 10.30 по 16.00 — в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы.

24 сентября — с 10.30 по 16.00 — в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных муниципальных образованиях Башкортостана.

«В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут», — проинформировали в ведомстве.