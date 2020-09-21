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В нацпарке «Башкирия» на рассвете фотоловушка поймала семейство кабанов

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео | Видео: нацпарк "Башкирия"

В нацпарке «Башкирия» на рассвете фотоловушка поймала семейство кабанов Фото: скриншот видео | Видео: нацпарк "Башкирия"

В национальном парке «Башкирия» фотоловушка поймала кабаниху с детенышами. Целое семейство попалось в шесть утра.

Как рассказали в нацпарке, ﻿такое не часто можно увидеть. «﻿Хотя эти животные именно так и обитают – стаями, в которые входят самка и ее детеныши разного возраста, в основном этого и прошлого года рождения. Самцы – секачи — ведут одинокий образ жизни», — пояснили в национальном парке.

Отмечается, что кабаны выбирают для приема пищи одни и те же места, передвигаются по одним и тем же тропам. Отдыхают они на других участках — подальше от тех, где привыкли добывать лакомства. Поменять территорию их может заставить нехватка корма в силу сезонных или других каких-либо причин, уточнили в нацпарке. Кабаны энергичны в основном по ночам и едят перед закатом, на отдых приходят с рассветом.

В фотоловушку семейство попалось в шесть часов утра. На видео можно проследить, что самка и малышня не особо активно едят траву по ходу движения. Специалисты предположили, что семейство насытилось и направляется отдыхать после ночной прогулки.

Видео разместили работники нацпарка в соцсетях.

ИА «Башинформ»
Теги: нацпарк «Башкирия»
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