10 важных вопросов о ходе развития «мусорной» реформы в Башкирии
10 важных вопросов о ходе развития «мусорной» реформы в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
21 сентября на брифинге в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения эксперты сферы обращения с отходами ответили на самые главные вопросы о ходе развития «мусорной» реформы в Башкортостане.
Уфа и прилегающие районы — зона деятельности МУП «Спецавтохозяйство»,
северная зона Башкирии — регоператор «Дюртюлимелиоводстрой»,
южные районы — «Экосити»,
западная зона — «Экология Т».
Между ними Башкортостан поделен на пять территориальных зон. Изначально в каждой из зон был утвержден свой тариф. Но учитывая, что система вывоза мусора не везде была организована и отсутствовала необходимая для этого инфраструктура, была установлена единая плата для населения на переходный период.
Для жителей населенных пунктов, плативших ранее 35 рублей в месяц, размер платежа увеличился на 20 рублей и будет составлять 55 рублей с человека.
Стоимость коммунальной услуги зависит от двух параметров: норматива накопления мусора и тарифа на вывоз 1 кг мусора, который устанавливает регоператор. По последним расчетам, один житель многоквартирного дома образует 2,6 кубометра мусора в год, житель индивидуального домовладения — 3,7 кубометра отходов. В состав тарифа регионального оператора входят затраты на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, сортировку твердых коммунальных отходов.
По данным Минэкологии, до 2024 года в республике запланировано строительство 16 комплексов обработки твердых коммунальных отходов и трех объектов по утилизации ТКО. Также должны быть ликвидированы 2 500 свалок.
В том или ином виде раздельный сбор мусора в Башкортостане существует, но, к сожалению, носит фрагментарный характер. Лидером по раздельному сбору ТКО является город Октябрьский. 82% горожан обеспечены РСО. В Уфе реализуется программа по установке контейнеров, куда жители могут отдельно выкидывать стекло, пластик, бумагу.
- Почему в каких-то деревнях за вывоз ТКО платили 35 рублей, а где-то по 70 рублей?
- Как быть тем, у кого несколько квартир? Квартира и дом? Несколько домов?
- Если я прописана в Уфе, а летом живу в деревне также в своем доме, почему приходят счета и здесь, и там?
- Куда обращаться, если не вывозят мусор?
- Что делать, если плата начислена не верно?
- Что делать, если приходят счета за умершего члена семьи?