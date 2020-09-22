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10 важных вопросов о ходе развития «мусорной» реформы в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

10 важных вопросов о ходе развития «мусорной» реформы в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

21 сентября на брифинге в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения эксперты сферы обращения с отходами ответили на самые главные вопросы о ходе развития «мусорной» реформы в Башкортостане.

Кто теперь в Башкирии отвечает за мусор?
С 1 января 2019 года, со стартом реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сбором, вывозом и утилизацией мусора в республике начали заниматься четыре региональных оператора:

Уфа и прилегающие районы — зона деятельности МУП «Спецавтохозяйство»,

северная зона Башкирии — регоператор «Дюртюлимелиоводстрой»,

южные районы — «Экосити»,

западная зона — «Экология Т».

Между ними Башкортостан поделен на пять территориальных зон. Изначально в каждой из зон был утвержден свой тариф. Но учитывая, что система вывоза мусора не везде была организована и отсутствовала необходимая для этого инфраструктура, была установлена единая плата для населения на переходный период.

Сколько мы платили за вывоз мусора?
В тех населенных пунктах, где мусор вывозился до «мусорной» реформы, плата составляла 70 рублей с человека. Там, где мусор начали вывозить только после января 2019 года — 35 рублей с человека. Данные тарифы были самыми низкими во всей Российской Федерации. 21 сентября 2020 года власти Башкортостана сообщили о повышении платежей.
Сколько будем платить за вывоз ТКО с сентября 2020 года?
С 1 сентября 2020 года для жителей населенных пунктов, которые платили 70 рублей с человека, плата увеличилась на 5 рублей и будет составлять 75 рублей в месяц.

Для жителей населенных пунктов, плативших ранее 35 рублей в месяц, размер платежа увеличился на 20 рублей и будет составлять 55 рублей с человека.

Когда придут квитанции с новыми суммами платежей?
Квитанции с повышенными суммами жителям придут уже в конце сентября. Такими величины платежей за вывоз ТКО останутся до 1 июля 2021 года, пока не будет налажен 100-процентный вывоз мусора со всех населенных пунктов республики в ежедневном режиме.
Будет ли увеличен платеж за ТКО в дальнейшем?
Постепенно в республике плата за вывоз мусора будет увеличена до размеров, установленных Госкомитетом РБ по тарифам для каждой из пяти зон. Но к этому времени в республике должен быть организован ежедневный вывоз мусора со всех населенных пунктов республики, а также раздельный сбор отходов.

Стоимость коммунальной услуги зависит от двух параметров: норматива накопления мусора и тарифа на вывоз 1 кг мусора, который устанавливает регоператор. По последним расчетам, один житель многоквартирного дома образует 2,6 кубометра мусора в год, житель индивидуального домовладения — 3,7 кубометра отходов. В состав тарифа регионального оператора входят затраты на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, сортировку твердых коммунальных отходов.

Почему плата повысилась именно сейчас?
Власти надеются, что с увеличением сборов инвестиционная активность региональных операторов увеличится, и что компании приступят к строительству необходимых в регионе мусоросортировочных комплексов, объектов обработки и захоронения.
Что изменилось за время мусорной реформы?
За полтора года в Башкортостане удалось организовать вывоз мусора из каждого населенного пункта. В регионе установлены 19 тысяч контейнерных площадок, приобретено более 50 тысяч новых современных контейнеров. Обновился парк мусоровозов. Ликвидированы более 700 несанкционированных свалок. Введена система мониторинга «ТКО Башкортостан», которая ежедневно фиксирует вывоз мусора на той или иной территории.

Что еще нужно сделать?
Основная цель «мусорной» реформы — из всех отходов, которые образуют жители, извлечь как можно больше полезных фракций — то, что может быть отправлено на переработку. Объем отходов, подлежащих захоронению, должен быть минимизирован. Сейчас в Башкирии нет действующих мусороперерабатывающих заводов.

По данным Минэкологии, до 2024 года в республике запланировано строительство 16 комплексов обработки твердых коммунальных отходов и трех объектов по утилизации ТКО. Также должны быть ликвидированы 2 500 свалок.

Что в Башкирии с раздельным сбором мусора?

В настоящее время в республике работают 14 мусоросортировочных комплексов. Извлекаются до 50 видов фракций: разные виды пластика, полиэтилен, бумага, стекло, алюминий, металл, текстиль и другое. Из всех видов отходов хороший сбыт на рынке вторсырья имеют только пластик, картон и стекло.

В том или ином виде раздельный сбор мусора в Башкортостане существует, но, к сожалению, носит фрагментарный характер. Лидером по раздельному сбору ТКО является город Октябрьский. 82% горожан обеспечены РСО. В Уфе реализуется программа по установке контейнеров, куда жители могут отдельно выкидывать стекло, пластик, бумагу.

Ответы на часто задаваемые вопросы по «мусорной реформе»
  • Почему в каких-то деревнях за вывоз ТКО платили 35 рублей, а где-то по 70 рублей?
Плата за вывоз ТКО в каждом населенном пункте (НП) разнится не в зависимости, деревня это или город. Сумма установлена исходя из того, вывозился или не вывозился из НП мусор до 1 января 2019 года. В тех НП, где вывоз уже был организован до «мусорной» реформы, плата составляла 70 рублей с человека, с 1 сентября 2020 года стала 75 рублей. Там, где мусор начали вывозить только после января 2019 года, — было 35 рублей, стало 55 рублей с человека.

  • Как быть тем, у кого несколько квартир? Квартира и дом? Несколько домов?
Размер платы за услугу по обращению с ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно и временно проживающих человек в жилом помещении. А при отсутствии постоянно и временно проживающих граждан данная услуга рассчитывается исходя из количества собственников жилья. Это значит, что при наличии у гражданина нескольких объектов недвижимости квитанции будут выставляться по каждому помещению. Получается, вы платите за ТКО по месту прописки за каждого члена семьи, и также должны оплачивать как собственник жилья (в котором никто не прописан).

  • Если я прописана в Уфе, а летом живу в деревне также в своем доме, почему приходят счета и здесь, и там?
Это значит, что при наличии у гражданина нескольких объектов недвижимости квитанции будут выставляться по каждому помещению. Получается, вы должны платить за ТКО по месту своей прописки, и также должны оплачивать как собственник дома в деревне.

  • Куда обращаться, если не вывозят мусор?
Если собственник проживает в многоквартирном доме, то ему надо обращаться в свою управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК), если в индивидуальном жилом доме, то по единому номеру регионального оператора.

  • Что делать, если плата начислена не верно?
В случае расхождения информации, отображенной в платежном документе с фактическим количеством проживающих, жители вправе обратиться к Региональному оператору за перерасчетом начисленного платежа. Региональный оператор обязан провести перерасчет при условии приложения к обращению подтверждающих документов.

  • Что делать, если приходят счета за умершего члена семьи?
В таких случаях необходимо предоставить свидетельство о смерти региональному оператору и написать заявление о необходимости произвести перерасчет.

ИА «Башинформ»
Теги: мусор, ТКО
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