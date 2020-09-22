10 важных вопросов о ходе развития «мусорной» реформы в Башкирии

Ответы на часто задаваемые вопросы по «мусорной реформе»

Почему в каких-то деревнях за вывоз ТКО платили 35 рублей, а где-то по 70 рублей ?

Плата за вывоз ТКО в каждом населенном пункте (НП) разнится не в зависимости, деревня это или город. Сумма установлена исходя из того, вывозился или не вывозился из НП мусор до 1 января 2019 года. В тех НП, где вывоз уже был организован до «мусорной» реформы, плата составляла 70 рублей с человека, с 1 сентября 2020 года стала 75 рублей. Там, где мусор начали вывозить только после января 2019 года, — было 35 рублей, стало 55 рублей с человека.

Как быть тем, у кого несколько квартир? Квартира и дом? Несколько домов?

Размер платы за услугу по обращению с ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно и временно проживающих человек в жилом помещении. А при отсутствии постоянно и временно проживающих граждан данная услуга рассчитывается исходя из количества собственников жилья. Это значит, что при наличии у гражданина нескольких объектов недвижимости квитанции будут выставляться по каждому помещению. Получается, вы платите за ТКО по месту прописки за каждого члена семьи, и также должны оплачивать как собственник жилья (в котором никто не прописан).

Если я прописана в Уфе, а летом живу в деревне также в своем доме, почему приходят счета и здесь, и там?

Это значит, что при наличии у гражданина нескольких объектов недвижимости квитанции будут выставляться по каждому помещению. Получается, вы должны платить за ТКО по месту своей прописки, и также должны оплачивать как собственник дома в деревне.

Куда обращаться, если не вывозят мусор?

Если собственник проживает в многоквартирном доме, то ему надо обращаться в свою управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК), если в индивидуальном жилом доме, то по единому номеру регионального оператора.

Что делать, если плата начислена не верно?

В случае расхождения информации, отображенной в платежном документе с фактическим количеством проживающих, жители вправе обратиться к Региональному оператору за перерасчетом начисленного платежа. Региональный оператор обязан провести перерасчет при условии приложения к обращению подтверждающих документов.

Что делать, если приходят счета за умершего члена семьи?

В таких случаях необходимо предоставить свидетельство о смерти региональному оператору и написать заявление о необходимости произвести перерасчет.