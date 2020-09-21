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Куратор развития набережной Уфы Александр Антонов принимает идеи для нового пространства

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Куратор развития набережной Уфы Александр Антонов принимает идеи для нового пространства Фото: Ксения Калинина

Предприниматели заинтересованы в развитии новой набережной реки Белой в Уфе. На сегодняшний день уже более пяти бизнесменов вышли на кураторов проекта со своими идеями. Об этом агентству «Башинформ» рассказал Александр Антонов, приглашенный заниматься комплексным развитием пространства набережной. Для того чтобы наладить диалог с предпринимательским сообществом, желающим принять участие в проекте, будет создан специальный аккаунт и опубликован адрес электронной почты.

По словам бизнесмена, изначально набережная строилась как гидротехническое сооружение, теперь же нужно реализовать комплексную концепцию развития этой территории для того, чтобы сделать ее привлекательной для жителей Уфы, Башкирии и гостей из других регионов.

Концепция была разработана рестораторами Александром Антоновым совместно с Никитой Антоновым еще в конце 2019 года. Недавно ее удалось донести до руководства республики и заручиться личной поддержкой Радия Хабирова.

«Участие Радия Хабирова в проекте – важное для нас условие начать работу, — говорит Александр Антонов. – Того, кто создаст прекрасную набережную, будут вспоминать десятки лет».

По мнению бизнесмена, главное условие реализации концепции развития – государственно-частное партнёрство. В частности, без него невозможно строительство задуманной канатной дороги.

Антонов уверен, что предпринимателям на набережной интересны только долгосрочные проекты. Он раскритиковал предложение мэрии установить стеклянные временные павильоны. «Нужны интересные концептуальные ресторанные заведения, которые придут туда надолго», — считает предприниматель.

Ранее сообщалось, что концепция набережной от Александра Антонова предполагает круглогодичное использование пространства, там планируется построить каток, тюбинговую трассу, пляж, рестораны, площадки для футбола, волейбола и многое другое.

ИА «Башинформ»
Теги: набережная Белой, благоустройство
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