В Уфе упавшие из-за сильного ветра деревья повредили машины и линии электропередачи

В Уфе накануне днем сильным ветром повалило несколько деревьев. По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, произошло шесть инцидентов с деревьями в Орджоникидзевском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах.

В результате происшествий пострадали две машины, в двух случаях деревья упали на линии электропередачи. По одному дереву упало в сквере «Дубки» и на тротуар на улице Мира.

«Из людей никто не пострадал, аварийных ситуаций на сетях электроснабжения нет», — пояснили в Управлении.

Городские службы распилили и убрали упавшие насаждения. Работы по восстановлению линий электропередачи запланированы на 21 сентября.